Mayenne Mayenne 11.5 11.5 EUR «Et s’il y avait la guerre en France, où irais-tu?», le texte commence ainsi et invite

à s’interroger sur l’inéluctable parcours que subisse des familles obligées de fuir

leur maison, famille, amis, travail… Le texte entraîne les spectateurs dans un voyage

qui les mène de l’autre côté de la mer Méditerranée. Ils sont alors confrontés à

une nouvelle vie, une culture qu’ils ne connaissent ni ne comprennent et deviennent ainsi l’objet de clichés voire de rejet. De cette inversion du parcours des réfugiés,

Tout public dès 12 ans. Théâtre contemporain.

