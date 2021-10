LE KIOSQUE PRÉSENTE : CHIMÈNE BERTHE ATELIER ELCID Mayenne, 9 mars 2022, Mayenne.

LE KIOSQUE PRÉSENTE : CHIMÈNE BERTHE ATELIER ELCID 2022-03-09 – 2023-04-06

Mayenne Mayenne

Compositions de paysages et amas architecturaux, exemptés des normes traditionnelles de perspective, ses petits territoires jouent des points de vue et des lois

universelles de la gravité. La série d’îlots offrent des terrains de jeux, des espaces

de vie et de contemplations isolés de nos espaces quotidiens. Formes flottantes,

elles s’éveillent comme de minuscules planètes et donnent à tout un chacun un

espace d’interprétation. Glaner, collecter, extraire, synthétiser, composer, donner vie, imprimer pour enfin relier ; tels seront les enjeux pour Chimène Berthe de ce temps de résidence au plus proche de la création.

Résidence partagée.

Compositions de paysages et amas architecturaux, exemptés des normes traditionnelles de perspective, ses petits territoires jouent des points de vue et des lois

universelles de la gravité. La série d’îlots offrent des terrains de jeux, des espaces

de vie et de contemplations isolés de nos espaces quotidiens. Formes flottantes,

elles s’éveillent comme de minuscules planètes et donnent à tout un chacun un

espace d’interprétation. Glaner, collecter, extraire, synthétiser, composer, donner vie, imprimer pour enfin relier ; tels seront les enjeux pour Chimène Berthe de ce temps de résidence au plus proche de la création.

dernière mise à jour : 2021-09-27 par