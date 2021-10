LE KIOSQUE PRÉSENTE : C’EST VENDREDI AUJOURD’HUI Mayenne, 10 novembre 2021, Mayenne.

LE KIOSQUE PRÉSENTE : C’EST VENDREDI AUJOURD’HUI 2021-11-10 18:30:00 – 2021-11-10 19:30:00

Mayenne Mayenne Mayenne

Biennale autour des arts de la parole, Les Contrées Ordinaires reviennent sur

le territoire au mois d’octobre 2021. Festival de l’oralité, du conte dans tous ses états,

une mixette à imaginer des histoires, une invitation à se perdre en terre connue.

En 2021 on résiste à ce satané virus et on s’engage dans un événement «covido

compatible» en réduisant les jauges d’accueil et en imaginant au village de

La Chapelle-au-Riboul une programmation multi-sites dans des lieux insolites à vous

faire découvrir : un vieux cinéma abandonné depuis des décennies, un garage oublié,

une ancienne école de jeunes filles, les ateliers de construction d’une entreprise…

Voici donc une cinquième édition avec Colette Mignié (31), Christian Perron (59),

Florence Desnouveaux, Hélène Palardy, Mouv l’Oreille, Art Sign* (75), Albaricate* (35),

Oreille Confite (53), La Pecar (Protection des étrangers à La Chapelle-au-Riboul) (53),

Grand Hôtel (53), Sur le seuil de l’Oïkos (53), les enfants de l’école du village…

Les Contrées Ordinaires – 5e édition Festival des arts de la parole

dernière mise à jour : 2021-09-03 par