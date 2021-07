Nantes Carré gris Loire-Atlantique, Nantes Le Kiosque Nantais : on facilite vos sorties spectacles ! Carré gris Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le Kiosque Nantais : on facilite vos sorties spectacles ! Carré gris, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Nantes. Le Kiosque Nantais : on facilite vos sorties spectacles !

Carré gris, le mercredi 7 juillet à 09:30

Fondée en 2015 par 2 nantaises passionnées de spectacle vivant, l’association le Kiosque Nantais s’est donnée pour mission de rapprocher le public de la très grande offre culturelle de la métropole nantaise en spectacle vivant en allant à la rencontre des nantais-es et des visiteur-es sur l’espace public pour les informer et les conseiller sur les sorties spectacle du moment. A travers sa communauté de Kiosqueurs, l’association le Kiosque Nantais souhaite valoriser la parole du spectateur comme un moyen de donner envie à l’autre d’aller découvrir le spectacle vivant sous toutes ses formes et promouvoir les acteurs culturels locaux.

Gratuit

Le Kiosque Nantais, c’est un service culturel de proximité 100% local à vélo ! Un comptoir nomade d’informations, de suggestions de sorties et de vente de billets spectacles accessibles à tous. Carré gris Rue Feyder 44100 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T09:30:00 2021-07-07T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Carré gris Adresse Rue Feyder 44100 Nantes Ville Nantes lieuville Carré gris Nantes