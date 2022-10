18ème édition de La Ronde des Toupies Le Kiosque, 30 octobre 2022, Lahitte-Toupière.

18ème édition de La Ronde des Toupies Dimanche 30 octobre, 07h30 Le Kiosque

Sur Inscription

Trail et marche organsisée par l’association « En face du Kiosque »

Le Kiosque lahitte-toupière Lahitte-Toupière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie

9h30 : La Grande Ronde, trail découverte (chronométré) de 17km/ D+ 400m. / 14€ (participation + dotation + 2 ravitaillements parcours)

10h : La Petite Ronde, trail découverte (chronométré) de 10km/ D+245m. / 11€ (participation + dotation + 1 ravitaillement parcours)

9h45 : Marche sur parcours nature de 9.3km/ D+150m / 8€ (participation + dotation + 1 ravitaillement gourmand parcours)

Les trails sont ouverts à toutes les personnes licenciées ou non, nées en 2006 et avant. Une autorisation parentale signée sera demandée pour les participants mineurs. Les personnes non licenciées devront fournir un certificat médical de « non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition » de moins d’un an (à la date de la course) lors de leur inscription.

La randonnée est ouverte à toute personne, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte et le certificat médical n’est pas requis.

Inscriptions en ligne du 01/09 au 28/10. Majoration de 2€ pour les inscriptions sur place le Jour J.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-30T07:30:00+01:00

2022-10-30T13:00:00+01:00

@larondedestoupies