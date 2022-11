COURS DE MEDITATION ET DE SIL LIM TAO (qi gong) Le kiosque Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

tarif :118 euros pour un cours sur une année 198 euros pour deux cours sur une année Semestre 1 : 58 euros 1 activité 78 euros 2 activité (septembre à décembre) Semestre2 : 96 euros 1 activité 128 euros deux activité (janvier à juin).

RENDEZ VOUS TOUS LES MARDIS DE 9H00 A 11H00 au Kiosque handicap moteur mi Le kiosque 10 avenue des méliettes 35135 chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne Votre centre energetique de Chantepie vous propose tous les mardis de 9h00 à 11h00 des cours de méditation et de sil lim tao dans votre Kiosque au 10 av Meliettes .Nous vous proposons de venir découvrir nos cours pour débutant qui consiste à vous faire partager un moment de détente et de bien-être dans une ambiance conviviale et bienvailante! N’attendez plus et venez nous rejoindre ! ( PREMIER COURS D’ESSAIE GRATUIT POUR TOUS)

