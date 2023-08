P’Tit Bal de Rentrée Le Kiosque, Brétigny-sur-Orge (91) P’Tit Bal de Rentrée Le Kiosque, Brétigny-sur-Orge (91), 10 septembre 2023, . P’Tit Bal de Rentrée Dimanche 10 septembre, 14h00 Le Kiosque, Brétigny-sur-Orge (91) au chapeau Les P’Tits Bals sont des rencontres entre musiciens et danseurs. Les musiciens qui désirent venir jouer pour que nous dansions peuvent contacter Josiane à josiane.rostagni@wanadoo.fr – « Le chapeau » permet d’indemniser les musiciens. JOUER DANSER ECOUTER VOIR ESSAYER PARTAGER – Dimanche 10 septembre 2023 à partir de 14h * Baptiste à la sonorisation * LIEU : Le Kiosque, Espace Clause-Bois Badeau, Nouveau quartier, Brétigny-sur-Orge 91220. à l’angle de l’avenue Claude Lévi-Strauss et de la rue Georges Charpak, en face de la pharmacie des Sorbiers. Places de stationnement et parking à proximité. source : événement P’Tit Bal de Rentrée publié sur AgendaTrad Le Kiosque, Brétigny-sur-Orge (91) Avenue Claude Lévi-Strauss

Le Kiosque, Brétigny-sur-Orge (91)
Avenue Claude Lévi-Strauss
Le Kiosque, 91220 Brétigny-sur-Orge, France

2023-09-10T14:00:00+02:00 – 2023-09-10T18:00:00+02:00
baltrad balfolk

