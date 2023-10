BAMBA CREW INVITE RASA (CHINESE MAN RECORD) LE KIOSQ Saint-Nazaire, 25 novembre 2023, Saint-Nazaire.

Fidèle à sa ligne curieuse et furieuse depuis presque 10 ans, le Bamba

Crew revient enfumer le Festival Culture Barbars pour deux dates made in

LA, à Nantes et St Nazaire, avec une invitée de choix, la dj de

Bangalore Rasa, repérée par Chinese Man Records. Aux côtés du Crew

électrique nantais, elle viendra diffuser ses influences avec brio, de la D&B

au Grime, du footwork à l’UKG. Avec cette ligne de mire, pas étonnant

que Mixmag l’ait surnommée la « Bass Queen of India ».

BAMBA CREW

Usant ses sandales sur les dancefloors depuis 2015, le Bamba Crew s’est

agrandi au fil des années. Si les membres du collectif se tenaient par la

main et par leurs platines, ils feraient le tour du monde et du temps, de la

Tunisie à l’Indonésie, du Portugal à l’Afrique du Sud, des musiques

traditionnelles aux dernières explorations électroniques. Auteur.rices de

soirées mémorables ces dernières années et initiateur.rices du festival Ed

Mundo, iels arrivent les bras chargés de vinyles ou de Mp3 intemporels.

Revenant de voyage, d’un disquaire, de l’Internet, iels viennent partager

leurs dernières découvertes, leurs killer tracks, de quoi vous faire dériver

férocement.

Souncloud

Instagram

RASA (Chinese Man Records)

Véritable Bass Queen Indienne, RASA rejoint le roster Booking Chinese

Man Records cette année. En live, elle propose une sélection à la fois

audacieuse et éclectique. Originaire de Bangalore, elle est notamment

inspirée par les producteurs de sa région tels que Yung Raj, Kaali Duniya

ou Three Oscillators. Elle explore dans ses DJ set les sonorités les plus

excentriques, allant de la Drum & Bass à la Dubstep, en passant par de la

Jungle, du Footwork ou encore de la Grime, jusqu’à y incorporer des

références Trap et Hip-Hop.

Instagram

Souncloud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00

dj set bass music