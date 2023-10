VOLCANIC CLUB LE KIOSQ Saint-Nazaire, 24 novembre 2023, Saint-Nazaire.

VOLCANIC CLUB Vendredi 24 novembre, 22h00 LE KIOSQ

Le Volcanic Club est une organisation dédiée à l’improvisation totale. A chaque soirée un groupe différent est constitué pour l’occasion, pour des compositions en temps réel en partant d’une feuille blanche.

Le collectif s’inspire du jazz mais surtout des différentes musiques actuelles pour tracer ses propres lignes de fuite, dans un continuum volcanique. Il s’est donné comme moyen d’action l’écoute permanente et intégrale, comme objectif l’improvisation libre, et comme perspective la liberté absurde et sans regrets.

LE KIOSQ 37 avenue de la République, 44600 Saint Nazaire Saint-Nazaire 44600 Toutes-Aides Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T22:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:59:00+01:00

musiques improvisées