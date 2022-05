Le kinokabaret arédien Saint-Yrieix-la-Perche Saint-Yrieix-la-Perche Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne Saint-Yrieix-la-Perche Salle Attane. Entrée gratuite ouverte à tous. Participants : moins de 12 ans 10€, moins de 18 ans 20€, adultes 25€.

Participants rdv le 26/05 à 10h, salle Attane. Le Kino est un week-end dédié à la création audiovisuelle. Vous aurez 74heures pour créer des courts métrages. Pour petits et grands, vidéastes confirmés ou néophytes. Certains auront des idées, des connaissances. Le but est de mettre en commun son travail dans un esprit d’entraide. le week-end sse cloturera le dimanche par une projection publiqu des courts-métrages. Salle Attane. Entrée gratuite ouverte à tous. Participants : moins de 12 ans 10€, moins de 18 ans 20€, adultes 25€.

