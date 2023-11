KOFMMA Le Kindarena Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime KOFMMA Le Kindarena Rouen, 1 décembre 2023, Rouen. KOFMMA Vendredi 1 décembre, 19h30 Le Kindarena Le Kindarena 40 rue de lillebonne 76000 rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id_evenement=1028666&widget_key=2dd43c1e-0b27-4bbf-a5c4-6c568512f764&locale=fr_FR&color_primary=&code=65398 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 60 80 87 19 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T19:30:00+01:00 – 2023-12-01T23:45:00+01:00

2023-12-01T19:30:00+01:00 – 2023-12-01T23:45:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Le Kindarena Adresse 40 rue de lillebonne 76000 rouen Ville Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville Le Kindarena Rouen latitude longitude 49.447988;1.063259

Le Kindarena Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/