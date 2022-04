Le Kids Swimrunman Embrun Embrun Catégories d’évènement: Embrun

Hautes-Alpes

Le Kids Swimrunman Embrun, 25 juin 2022, Embrun. Le Kids Swimrunman Embrun

2022-06-25 08:00:00 08:00:00 – 2022-06-25 18:30:00 18:30:00

Embrun Hautes-Alpes La veille du SWIMRUNMAN, vos petites graines de champion pourront s’élancer sur une épreuve à part entière du Swimrunman. Embrun

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Embrun, Hautes-Alpes Autres Lieu Embrun Adresse Ville Embrun lieuville Embrun Departement Hautes-Alpes

Embrun Embrun Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/embrun/

Le Kids Swimrunman Embrun 2022-06-25 was last modified: by Le Kids Swimrunman Embrun Embrun 25 juin 2022 Embrun Hautes-Alpes

Embrun Hautes-Alpes