Soirée de l’association TARTan Le Kid Créole Saint-Gilles-les-Bains Saint-Gilles-les-Bains Catégorie d’Évènement: Saint-Gilles-les-Bains Soirée de l’association TARTan Le Kid Créole Saint-Gilles-les-Bains, 21 juin 2023, Saint-Gilles-les-Bains. Soirée de l’association TARTan Mercredi 21 juin, 18h00 Le Kid Créole Programme:

18h: Burning Zourite , rock

19h: BBC , chorale

19h45 : Fipo , rock progressif

20h30 : Dingz V.2, punk

21h30 : No Comment, rock français

22h30 : La force du désordre , hardtek Le Kid Créole Saint gilles les bains Saint-Gilles-les-Bains 97434 La Réunion https://www.facebook.com/associationtartan Restaurant Snack Bar à l’entrée de St Gilles Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Le Kid Créole Saint gilles les bains Saint-Gilles-les-Bains 97434 La Réunion

Soirée de l'association TARTan Le Kid Créole Saint-Gilles-les-Bains 2023-06-21