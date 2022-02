“Le Khol, le secret d’un regard envoûtant venu d’Orient” Grasse Grasse Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

"Le Khol, le secret d'un regard envoûtant venu d'Orient" Musée International de la Parfumerie, 2 Boulevard du Jeu de Ballon, Grasse

2022-12-03 10:00:00 – 2022-03-13 17:30:00

EUR 6

Le Musée International de la Parfumerie poursuit sa découverte de l'univers des cosmétiques du XXe siècle dans le monde entier en consacrant son exposition d'hiver, à l'univers mystérieux et envoûtant du khôl en Orient.

http://www.museesdegrasse.com/

