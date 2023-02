Le Kawa Nhan fête ses 5 ans avec sa soirée Ambiance pub celtique Place Joane, 23 février 2023, Léognan OT Montesquieu Léognan.

Le Kawa Nhan fête ses 5 ans avec sa soirée Ambiance pub celtique

2023-02-23 – 2023-02-23

Léognan

Gironde

1ère soirée des 5 ans du Kawa.

Et ça commence avec une ambiance pub celtique avec le groupe Ceili Band de Villenave d’Ornon et des chants bretons.

Et vous allez vous régaler avec des galettes bretonnes et des crêpes sucrées.

Possibilité de réserver vos galettes et crêpes sur HelloAsso ou au café.

+33 5 56 92 76 60 Kawa Nhan

