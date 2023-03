BATIK sur papier – Papiers décors LE KASTELL Saint-Quay-Portrieux Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Le 1 et 2 avril 2023 à la boutique-galerie Le Kastell de Saint-Quay-Portrieux

Démonstration de Mélanie Dusarse et réalisation de batik sur du papier washi*.

Batik: Technique de la réserve à la cire chaude avec un outil traditionnel indonésien le « djanting ou canting ».

Création et transcription d’un motif sur le papier puis pose de la couleur par étapes successives .

Les relieurs d’art, les créateurs de carnets, les réalisateurs de boites objets d’art et des artistes utilisent ces papiers uniques dans leur travail .

Mis dans un cadre ils deviennent des éléments décoratifs autonomes.

*Washi: papier japonais à base de fibre de Kozo

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T13:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:30:00+02:00

