LA GIRAFE BLEUE LE KASTELET Lens Catégorie d’Évènement: Lens LA GIRAFE BLEUE LE KASTELET Lens, 14 janvier 2024, Lens. Découvrez La Girafe Bleue, un spectacle de marionnettes à fils de la compagnie Mariska.Pappy a offert à Petit Jean un magnifique appareil photo. Avec son nouveau cadeau, il part en expédition au zoo afin de prendre en photo un animal extraordinaire : « La Girafe Bleue ». Mais où se trouve cet animal mythique ? Existe-t-il vraiment ? Petit Jean rencontrera-t-il cet animal si rare ?

Tarif : 7.50 – 7.50 euros.

Début : 2024-01-14 à 10:30
LE KASTELET
RUE HENRI DARRAS
62300 Lens

