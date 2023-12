CONTE D’HIVER – CONTE D HIVER LE KASTELET Lens Catégories d’Évènement: Lens

Puy-de-Dôme CONTE D’HIVER – CONTE D HIVER LE KASTELET Lens, 28 décembre 2023, Lens. Découvrez Conte d’hiver, un spectacle de marionnettes à fils de la compagnie Mariska.C’est la belle saison de l’hiver avec ses flocons de neige qui forment un joli tapis de neige blanche sur le paysage. Petit Jean heureux de gambader dans le jardin va construire un bonhomme de neige. D’abord fabriquer une petite boule de neige. Puis la rouler, et enfin lui mettre des yeux et un nez.

Tarif : 7.50 – 7.50 euros.

Tarif : 7.50 – 7.50 euros.

Début : 2023-12-28 à 10:30

LE KASTELET
RUE HENRI DARRAS
62300 Lens

