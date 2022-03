Le Karatoké du Drunken Le Drunken – A la bière Comme à la bière, 17 mars 2022, Montreuil.

Le Drunken – A la bière Comme à la bière, le jeudi 17 mars à 19:00

Le Karatoké s’invite pour la septième fois au Drunken, le bistrot-resto-cave (à bières et vins) très convivial et chaleureux, à Montreuil ! La formule ne change pas : chantez, on vous accompagne quoi qu’il arrive. François à la guitare rythmique et Hugo, à la guitare solo, un répertoire mixant grands classiques du rock et de la chanson, en français, anglais, italien ou espagnol… Des micros et des carnets de chant avec les paroles, un pupitre et une sono de qualité, un auditoire bienveillant et c’est à vous ! Et n’oubliez pas de nous envoyer vos idées de nouvelles chansons !! ? Bienvenue au Karatoké du Drunken !

Entrée Libre

Karaoké Live

Le Drunken – A la bière Comme à la bière 19 rue girard 93100 montreuil Montreuil Bobillot Seine-Saint-Denis



2022-03-17T19:00:00 2022-03-17T23:59:00