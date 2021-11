Marseille L'intermediaire Bouches-du-Rhône, Marseille Le karaoke sympatoche L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Le karaoke sympatoche L’intermediaire, 2 décembre 2021, Marseille. Le karaoke sympatoche

L’intermediaire, le jeudi 2 décembre à 20:00

C’est un karaoke Pour ceux qui connaissent pas Tu chantes bien Tu chantes mal T’es moche T’es belleau Tu sens bon Tu pues Peutimporte tant que t’es sympatoche Pour pluss d’info demandez moi en MP en cliquant sur le lien suivant [https://youtu.be/N1aRIiI7Xrk](https://youtu.be/N1aRIiI7Xrk)

Entrée libre

♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T20:00:00 2021-12-02T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu L'intermediaire Adresse 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville L'intermediaire Marseille