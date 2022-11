Le Karaoké Show de Darling Deluxe Ground Control Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le Karaoké Show de Darling Deluxe Ground Control, 23 novembre 2022, Paris. Le mercredi 23 novembre 2022

de 20h30 à 23h30

. gratuit

Le 23 novembre, Darling Deluxe vous donne rendez-vous au Ground pour le Karaoké Show #11 au Charolais Club dans le cadre du Festival des Fiertés. Elle a un objectif : que ça finisse en teuf générale où tout le monde s’appelle par son prénom.Comme d’hab, elle vous prépare plein de surprises. Préparez-vous à repartir avec des paillettes dans les yeux. Entre potes, en famille, pour un anniv, une soirée corporate ou tout simplement parce que vous adorez chanter.Toujours une création @houblonplatine

à gagner. Ground Control 81, rue du Charolais 75 012 Paris Contact : https://www.groundcontrolparis.com/project/le-karaoke-show-de-darling-deluxe/ https://www.facebook.com/GroundControlParis https://www.facebook.com/GroundControlParis https://www.groundcontrolparis.com/project/le-karaoke-show-de-darling-deluxe/

