2023-01-14 16:00:00 16:00:00 – 2023-01-14 18:00:00 18:00:00

rue de Crussol l’Arrosoir

Figeac

Lot EUR 16h à 18h Karaoké enfant

19h30 Karaoké adulte Karaoké enfants avec Samuel

Toi aussi viens donner de la voix lors d’un Karaoké spécial Enfants et Ados ! De la KPOP en passant par la Reine des Neiges, la star c’est toi.

Animé par Samuel, le Nagui de l’Arrosoir.

Ouverts à tous.tes, petits et grands. Le karaoké des arrosés : des reines et des rois !

Des rines et des rois couronné.es, culoté.es, de Dagobert à Queen… Ce soir au micro c’est toi le roi, la reine !

Tenue de circonstance appréciée.

Avec Hélène aux platines, comme d’habitude… association arrosoir figeac

