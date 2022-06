Le Karaoké des arrosés avec Hélène Figeac Figeac Catégories d’évènement: 46100

Figeac

Le Karaoké des arrosés avec Hélène Figeac, 25 juin 2022, Figeac. Le Karaoké des arrosés avec Hélène rue de Crussol l’Arrosoir Figeac

2022-06-25 19:30:00 – 2022-06-25 rue de Crussol l’Arrosoir

Figeac 46100 EUR Ce soir on chante à pleine voix !

On se détend, on se prend pour une star, ou pas, mais surtout, on s’amuse !

Avec Hélène aux platines, comme d’habitude… contact@larrosoir.org +33 7 82 51 14 60 association arrosoir figeac

rue de Crussol l’Arrosoir Figeac

dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 46100, Figeac Autres Lieu Figeac Adresse rue de Crussol l'Arrosoir Ville Figeac lieuville rue de Crussol l'Arrosoir Figeac Departement 46100

Figeac Figeac 46100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac/

Le Karaoké des arrosés avec Hélène Figeac 2022-06-25 was last modified: by Le Karaoké des arrosés avec Hélène Figeac Figeac 25 juin 2022 46100 Figeac

Figeac 46100