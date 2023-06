Steps to the Nature Le Kali Saint-Michel-de-Chaillol, 24 juillet 2023, Saint-Michel-de-Chaillol.

Le séjour « Steps to the nature » permet à chacune et chacun, une immersion en pleine nature, pour mieux comprendre l’environnement et tous les éléments associés à de bonnes pratiques de l’écologie.

Chaque scénario suscite, réflexions, apprentissage dans un contexte ludique.

Présentation des principales activités:

LES ACTIVITES ‘SENSATION’

La PRATIQUE DU RAFTING

Localisation : Au départ de ST Bonnet en Champsaur (10 km)

Le rafting favorise l’approche du milieu aquatique et apprendre à pratiquer ensemble.

En équipe de 8, suivant les conditions d’eau, départ de la base de ST Bonnet sur le Drac pour apprendre à surmonter son appréhension d’un environnement instable. Notre objectif est de permettre à chacun de contribuer à l’objectif collectif et de tenir le cap de la navigation entre équilibre individuelle et rythme collectif de pratique

Mini-raid aventure

Mini-raid aventure en 3 chapitres :

Prologue + défis en équipe en autonomie

Objectifs de l’Animation : Favoriser la solidarité et la cohésion de groupe et mettre en valeur les savoirs faire de chacun

1er chapitre : Prologue et Départ

Chaque équipe dispose d’un morceau de carte, afin de retrouver du matériel et fabriquer un support de transport

multifonctions utile à la survie.

2eme chapitre : Challenge Multi-activités

Après un périple en orientation chaque groupe réalise différents défis :

CONSTRUCTION : Radeau, échelle…le tout en équipe et contre la montre.

CHALLENGE TIRS, SARBACANE ET ARC en pleine nature, Chaque défi est l’occasion de tester l’adresse de l’équipe

PARCOURS DU COMBATTANT entre bambous et madriers, toute l’équipe mobilise son énergie au service du chronomètre.

CHALLENGE SLACK LINE : Plusieurs défis d’équilibre, de distances, de hauteur : Sur un parcours de slacks sur mesure

3eme chapitre : POTEAUX – DEGUSTATION

Soumis à l’équilibre collectif, cette dernière épreuve permettra au groupe de tester son équilibre et ses talents collectifs

dégustatifs.

Les activités « Découverte du Patrimoine (Faune / Flore / Gastronomie) »

DES PAS POUR LA NATURE, ATELIERS D’ECHANGES

Localisation : Sur site, ST Michel de Chaillol

1ERE PARTIE : L’AVENTURE CHAMPSAURINE : « LES 5 INGREDIENTS »

Sensibilisation sur des produits locaux, bio en circuit court. Jeux de piste avec énigmes : 5 indices pour définir 5 ingrédients d’une recette. CAP sur la tarte du Champsaur : Une fois les éléments reconstitués et identifiés dans le circuit court chaque équipe compose la recette jusqu’à la cuisson avec l’aide de notre chef cuisinier

Durée : ½ journée

2EME PARTIE : « DES PAS POUR LA NATURE » POUR DES REFLEXES ECO-CITOYENS

Premiers temps de réflexion personnel et collectif sur tout ce qui peut être fait dans le sens du développement durable. Expliquer la notion dans sa globalité et des 7 approches (réduction carbone, déchets, produits locaux …) Quelles sont les actions concrètes ? Montrer des exemples pour éveiller les consciences par les petits gestes du quotidien

3EME PARTIE : « DEVENIR ECO CITOYENS EN NETTOYANT « MONTAGNE ET FORÊT »

Montrer aux enfants ce que devient la nature lorsque l’on ne jette pas les déchets à la poubelle.

Organisation d’un petit nettoyage en montagne par le ramassage des déchets sous forme de jeu : l’équipe qui en ramasse le plus dans un délai imparti est valorisée ! Mesure de l’impact de l’action de chacun : Prise de photos avant et une autre une fois tout nettoyé.

Action bilan avec les enfants : Analyse des déchets pour adopter les bons comportements

4EME PARTIE : ECO CHALLENGE

Le scénario d’activité permet à chacun de mettre en avant leur d’une animation multi activités les grands principes de développement durable. La composition des équipes se fait par catégorie d’âge ou multi générationnel en fonction de l’état d’esprit du groupe.

• Sensibilisation D§D – L’eau : Enigme et mise en place d’un parcours de transport de l’eau Eco ’l’eau : Transport d’eau de manière écologique. Après avoir fabriqué leur plateau, chaque équipe effectue un relais parsemé d’obstacles afin de remplir des contenants le plus rapidement possible.

• Sensibilisation D§D – Le « Zéro déchet »

• Construction d’une cabane : Chaque équipe effectue une construction de cabane à l’aide de madriers, bambous, et éléments naturels trouvés sur place Chaque équipe doit réaliser l’abris le plus fonctionnel et être le plus esthétique possible.

• Sensibilisation D§D – « réduction carbone »

• Eco bambou : Chaque équipe a 15 mn afin de construire le maximum d’objets utile à la survie et validés par leur guide. Durée : ½ journée

L’EDUCTOUR, DECOUVERTE DU TERROIR

Localisation : Sur site, ST Michel de Chaillol

L’Eductour permet de découvrir de façon active le meilleur du terroir. Eductour et une animation ludique et sportive qui associe jeu de piste et résolution d’énigmes au GPS à la découverte de la gastronomie locale et de son circuit court. En Champsaur, notre situation géographique nous permet de découvrir la production des fermes locales productrices de fromages et ensuite d’en faire une dégustation de façon ludique. Chacune et chacun aura l’occasion de découvrir la tomme du Champsaur, le goustarou, « le goûter » en champsaurin, le bleu très doux et moelleux, soit très charpenté. C’est aussi l’occasion de découvrir le miel et les confitures locales. Chapitre 1 : Recherche d’indices, reconstitution d’un mot mêlés et d’une fresque Recherche d’indices et de balises éphémères à l’aide de montre GPS Reconstitution d’une carte du site permettant de situer de nouveaux indices quant au contexte culturel et local. Direction vers les sites localisés afin d’obtenir les derniers indices et valider les options de l’équipe permettant de solutionner un mot mêlés et de reconstituer une fresque. Chapitre 2 : Dégustation des fromages du Champsaur, Miels, Confitures, et découverte de l’hôte de l’histoire A noter que la dégustation associé aux solutions apparentes du mot mêlés permet de retrouver le nom des fromages et l’hôte de l’histoire.

LE KHOLANTA DECOUVERTE § PATRIMOINE

Localisation : Sur site, ST Michel de Chaillol

Objectifs de l’Animation : Mieux connaître le territoire, son patrimoine et son environnement

Favoriser la solidarité et la cohésion de groupe sur la première journée d’intégration Mettre en valeur les savoirs faire de chacun Développer le sens du raisonnement, de la curiosité et de la débrouillardise Mise en évidence de valeurs essentielles sur le respect des richesses naturelles, de manière ludique.

4 étapes pour que chaque équipe effectue un parcours sous forme de jeu de pistes afin de retrouver des éléments et des indices.

1 ère étape : Qui-suis-je ? Objectif : Reconstituer une fresque et identifier un personnage célèbre local Sur chaque indice est dessiné un élément de portrait. Une fois reconstitué sur une toile, le personnage apparaît. Qui-suis-je ?

2 e étape : Ou-suis-je ? Objectif : Situer des éléments du patrimoine du Champsaur présents sur site Sur chaque indice est dessiné un élément de patrimoine. Une fois reconstitué sur une toile, le lieu apparaît. Ou-suis-je ?

3 e étape : Poteaux et dégustation Soumis à l’équilibre collectif, cette dernière épreuve permettra au groupe de tester son équilibre et ses talents collectifs. Le bonus temps permettra de retrouver des saveurs qui font le quotidien des aventuriers.

4 e étape : Le grand quiz des 5 sens Jeu interactif en équipe sur les 5 sens. – L’odorat : Définir les senteurs du Champsaur – La vision : Découvrir des indices et des formes. Effectuer un parcours à l’aveugle – Le goût : Dégustation de sirops naturels – L’ouïe : Répondre au quiz, à l’appel des différents animaux du Parc des Ecrins – Le toucher : Définir différentes matières au touche

Une veillée insolite lors de la soirée des talents L’INCROYABLE TALENT !

Tout au long du séjour, chaque jeune est invité durant le temps libre et en veillée à préparer le dernier rendez-vous du séjour lors de la dernière veillée festive. L’objectif est de mettre en avant un point fort et son talent et de l’exprimer par sa créativité : Par le récit sous forme d’histoires, en spectacle dansant, en chantant, en show sportif…toutes ces situations feront l’objet de scénettes qui rythmeront la soirée

Le Kali 05260 St Michel de Chaillol Saint-Michel-de-Chaillol 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T20:30:00+02:00

2023-07-30T08:00:00+02:00 – 2023-07-30T17:00:00+02:00