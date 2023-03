[OPEN LAB] La fabrication numérique au service de l’artisanat d’art Le Kaléidoscope Le Petit-Quevilly Catégories d’Évènement: Le Petit-Quevilly

[OPEN LAB] La fabrication numérique au service de l’artisanat d’art Le Kaléidoscope, 30 mars 2023, Le Petit-Quevilly. [OPEN LAB] La fabrication numérique au service de l’artisanat d’art Jeudi 30 mars, 18h00 Le Kaléidoscope Comment la fabrication additive et les nouvelles technologies permettent l’innovation dans les pratiques artisanales.

Découvrez les nouveaux outils numériques au fablab lors d’un OpenLab « spécial artisans »

>> Evènement réservé aux professionnels

>> After work

Un évènement en partenariat avec le Pôle ATEN

[Un OpenLab c’est quoi ?]

Si vous souhaitez découvrir le #Fablab, ses machines, sa philosophie mais aussi rencontrer la communauté qui gravite autour de ce lieu d'innovation ouverte dédié au DIY ? Participez à celui-ci ! Le Kaléidoscope 29, rue Victor Hugo, 76140 LE PETIT QUEVILLY

