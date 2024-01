CHORUS UNITED LE K Reims Tinqueux, 16 juin 2024, Reims Tinqueux.

Le plus grand chœur d’Europe s’installe à REIMS ! Frank Castellano chef et fondateur de la chorale : « LE CHŒUR DU SUD » et depuis 2022 « CHORUS-UNITED ». Aujourd’hui, c’est 5000 choristes répartis su 64 villes en France et en Belgique qui se réunissent toutes les semaines pour partager la joie de chanter ensemble. Un répertoire de Variété française et internationale. Frank CASTELLANO a accompagné de nombreux artistes : Patrick FIORI, Jenifer, Chimène BADI, Maurane…etc.

Tarif : 22.00 – 27.00 euros.

Début : 2024-06-16 à 15:00

LE K 18 RUE NICOLAS APPERT 51430 Reims Tinqueux 51