DIANE SEGARD LE K Reims Tinqueux, jeudi 23 mai 2024.

Comment monter sur scène seule quand on est plus autruche que paon ? Quand on flippe à mort quoi…En créant des personnages portant en eux l’hilarante tragédie quotidienne d’être soi et en les laissant parler pour nous. Même si eux aussi flippent à mort. Comme vous quand vous avez peur de mal éduquer votre enfant, de finir seul avec une boite de raviolis ou de ne pas aller assez voir votre grand-mère à l’Ehpad. Et du coup on a tous les fesses qui font bravo, et du coup c’est rigolo, enfin j’espère, que ça va vous faire rire … maintenant j’angoisse. Bref, c’est un spectacle pour se dire que tout ira bien. Mais passez voir votre grand-mère à l’Ehpad avant de venir, quand même.Après trois ans à développer des personnages névrosés en vidéo sur les réseaux sociaux, Diane Segard monte sur scène avec eux pour le plus collectif des seuls en scène.Durée : 1H10À partir de 12 ans

Tarif : 27.20 – 34.00 euros.

Début : 2024-05-23 à 20:00

LE K 18 RUE NICOLAS APPERT 51430 Reims Tinqueux 51