AHMED SYLLA LE K Reims Tinqueux, 17 janvier 2024, Reims Tinqueux.

le spectacle d’Ahmed Sylla prévu le samedi 20 janvier 2024 au K de Tinqueux est reporté et avancé au mercredi 17 janvier 2024 à la même heure soit 20h30.Les billets restent valables ou le remboursement est possible jusqu’au 30 novembre 2023AHMED SYLLAORIGAMIOrigami : ou l’art du pliage. Je vois nos destins comme des origamis qui se plient à des choix, des joies et des peines, des victoires et des échecs…Pendant plus de 10 ans maintenant, je me suis plié en quatre pour essayer de vous plier en deux. Je me demande quelle forme aurait pris mon origami, mon destin, si je n’avais pas plié bagage de ma ville natale…

Tarif : 35.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-01-17 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE K 18 RUE NICOLAS APPERT 51430 Reims Tinqueux 51