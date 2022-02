Le K Outchou Espace Bonnefoy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Danse – Spectacle jeune public —————————— **Dès 3 ans** **Cie Myriam Naisy / L’hélice** **Dans le cadre du festival Mes Poissons d’avril** Outchou est le personnage principal de ce conte écologique. Son papa Latex et sa maman Elastomère disent qu’il est un sacré numéro ! Il est coloré, imperméable et flexible. Effectivement, Outchou est un cas ! Durée 30 min. **Chorégraphie & scénographie** Myriam Naisy / **Danseurs** Nicolas Maye, Audrey Hector **Avec le soutien du Plan de relance la DRAC Occitanie** En résidence en 2021 à la Scène Nationale d’Albi, au Théâtre Jules Julien – Toulouse , à l’Espace Bonnefoy – Toulouse En lien avec le spectacle ————————- **Stage duo parents-enfants danse** sam. 9 avr. 15h30-16h30 (10 €/binôme)

