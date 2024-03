Le K.I.F La Voie Maltée Marseille, samedi 16 mars 2024.

Le K.I.F ♫KARAOKÉ LIVE♫ Samedi 16 mars, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T21:00:00+01:00 – 2024-03-16T23:30:00+01:00

Le K.I.F / Karaoké Insolite Festif

Les chanteurs volontaires sont accompagnés en live (guitare, chant, percussions) par un musicien.

Une liste de plus de 350 chansons est à leur disposition .

Un répertoire essentiellement en français qui balaye un large choix entre 2 ans et 102 ans (Aznavour, Brassens, Bashung, Gainsbourg, Piaf, Luciani, Soprano, Angèle, Disney…) et quelques titres anglais, espagnols et italiens.

Ambiance intimiste, festive et interactive au programme.

Aucune performance n’est demandée aux chanteurs volontaires, juste le KIF d’être sur scène avec un musicien professionnel.

Y’a des chances qu’on s’amuse !!!!!!!!

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur