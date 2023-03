Le Jura de haut en bas ALLCYCLO Lons-le-Saunier Catégories d’Évènement: Jura

2023-05-18 – 2023-05-18

Jura 4 grandes randonnées VTT

Une édition à ne pas rater. 4 parcours de randonnée VTT depuis Lons-le-Saunier, avec transport assuré jusqu’aux lieux de départ, toujours dans une ambiance conviviale et un esprit « sport et découverte du territoire ».

Renseignements et inscriptions à partir du 15 mars

