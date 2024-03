Le Jura de ferme en ferme Nanchez, samedi 27 avril 2024.

Le Jura de ferme en ferme Nanchez Jura

Le Jura de Ferme en Ferme est une opération portes ouvertes dans 38 fermes du département. Le samedi 27 et le dimanche 28 avril 2024, les productrices et producteurs participants, engagés dans une démarche d’agriculture durable, accueillent le public au sein de leur univers !

C’est l’occasion de découvrir gratuitement leurs métiers, leurs savoir-faire, leurs engagements et leurs pratiques agricoles au travers de visites guidées et de dégustations.

Dans certaines fermes, des animations auront également lieu pour les enfants et les adultes. Des propositions de restauration gourmande aux produits de la ferme seront parfois possibles sous forme de goûter, de casse-croûte salé ou sucré ou de repas complet.

En famille, en solo, en couple ou entre amis, le public pourra découvrir la diversité des productions jurassiennes, la vie de la ferme au printemps, les végétaux et les animaux !

Deux jours de portes ouvertes pour découvrir les productions du Jura, partager un moment de convivialité et faire le plein de produits locaux !

RDV sur le Grandvaux

à Prénovel de Bise pour la visite de la ferme hélicicole Les Escargots de Trémontagne

Surplombez la combe de Prénovel et partez à la découverte d’un élevage de bêtes à cornes original…les escargots. Elevés et cuisinés sur place à partir de produits locaux, retrouvez nos nos coquilles traditionnelles et laissez vous surprendre par des recettes qui sortent des sentiers battus.

à Saint-Pierre pour la Ferme de la Fruitière.

Nous avons le plaisir de vous faire découvrir une petite ferme de montagne. Vous allez rencontrer nos chèvres laitières ainsi que les cabris, cochons, lapins, et poules. En fin de visite, une dégustation de nos produits vous attend. Vente directe et petite restauration avec les produits de la ferme. petite restauration sucrée et salée avec les produits de la ferme, .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-27 18:00:00

Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

