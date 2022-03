Le Jura de ferme en ferme Nanchez, 23 avril 2022, Nanchez.

Le Jura de ferme en ferme Nanchez

2022-04-23 – 2022-04-24

Nanchez Jura Nanchez

Les 23 et 24 avril prochain, les agriculteurs et agricultrices du Jura vous ouvriront les portes de leur ferme pour la 3ème édition du Jura de ferme en ferme !

Deux jours de portes ouvertes pour découvrir les productions du Jura, partager un moment de convivialité et faire le plein de produits locaux !

RDV

– à Prénovel de Bise pour la visite de la ferme hélicicole Les Escargots de Trémontagne et à Saint-Pierre pour la Ferme de la Fruitière. + d’informations à venir.

https://www.defermeenferme.com/departement-39-jura

Les 23 et 24 avril prochain, les agriculteurs et agricultrices du Jura vous ouvriront les portes de leur ferme pour la 3ème édition du Jura de ferme en ferme !

Deux jours de portes ouvertes pour découvrir les productions du Jura, partager un moment de convivialité et faire le plein de produits locaux !

RDV

– à Prénovel de Bise pour la visite de la ferme hélicicole Les Escargots de Trémontagne et à Saint-Pierre pour la Ferme de la Fruitière. + d’informations à venir.

De ferme en ferme

Nanchez

dernière mise à jour : 2022-03-17 par