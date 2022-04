Le Jura de ferme en ferme – Cœur du Jura Arbois, 23 avril 2022, Arbois.

Le Jura de ferme en ferme – Cœur du Jura Arbois

2022-04-23 – 2022-04-24

Arbois Jura

Du 23 au 24 avril de 10h à 18h

Dans le Cœur du Jura:

SENSATIONS SIMPLES -Perrine Truchon

100 rue de la croix du Dan – 39800 Barretaine – 06 27 91 04 85

Au cœur du Jura, je vous propose de découvrir les plantes aromatiques et sauvages en éveillant vos sens! Sur place, activités adaptés à tout âge: visite guidée du jardin avec reconnaissance de plantes et présentation de la transformation. Dégustation et vente en direct: sirops, délices, glaces et sorbets. A moins de 10€: restauration rapide et gourmande aux du jardin.

LE RUCHE DU DJE – Jérémie Lafond

La Tuilerie à Aumont – 09 73 27 24 74

Découvrez avec nous le métier d’apiculteur, en visitant notre exploitation et en partageant notre passion pour l’abeille que nous élevons avec le respect de leur cycle naturel. Vous pourrez observer l’intérieur d’une colonie dans notre cabane à abeilles, déguster et acheter nos miels, pains d’épices, nougats, bonbons et autres produits de la ruche.

LES SERRES DE CHAZEAU – Bertrand Gaulliard

1 rue de Chazeau, 39800 Tourmont – 03 84 37 38 26

Venez découvrir les serres de Chazeau. Vous serrez étonnés par la grande diversité et l’abondance des couleurs de nos fleurs. Pour agrémenter votre jardin, Bertrand vous propose un grand choix de plants de légumes, de plantes aromatiques ainsi que des arbres fruitiers, issus de nos culture sans traitements. Animaux non acceptés sur site.

LA MAMELLERIE – Marion Mathez et Adrien Poncet

Lieu-dit Les Vernes – 39800 Grozon – 06 80 51 08 89

La Mamellerie a plus d’un tour dans son sac! Au programme de la visite: contact avec les vaches et les veaux de race jersiaise, découverte de l’agriculture biologique, explication de la traite robotisée et dégustation des produits laitiers bio transformés directement dans notre atelier à la ferme!

dff.jura@gmail.com +33 3 84 42 85 96

Arbois

