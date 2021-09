Le Jura de ferme en ferme… au Rucher du Djé Aumont, 25 septembre 2021, Aumont.

Le Jura de ferme en ferme… au Rucher du Djé 2021-09-25 – 2021-09-26 Le Rucher du Djé Chemin de la Tuilerie

Aumont Jura

Les 25 et 26 septembre, les agricultrices et agriculteurs du Jura vous ouvriront les portes de leurs fermes pour la seconde édition du Jura de Ferme en Ferme.

Le Jura De Ferme en Ferme, c’est un week-end pour échanger sur l’agriculture durable et une alimentation responsable, issue des circuits courts !

Découvrez l’apiculture au Rucher du Djé, avec une visite de l’expoitation et de l’univers de l’abeille.

Vous pourrez déguster et acheter les miels du Rucher ainsi que les pains d’épices, nougats et autres produits de la ruche.

Petite restauration: crêpes au miel et boissons

ET POUR PROLONGER L’EXPERIENCE LOCAVORE, SAVOUREZ UN REPAS “DU CHAMP A L’ASSIETTE”

Proposé par l’association Accueil Paysan, en partenariat avec le Rucher du Djé.

Samedi 25 septembre, à partir de 18h30, à la ferme de la Tuilerie

Pour le repas, réservation OBLIGATOIRE avant le jeudi 23 septembre, par téléphone au 06 81 76 78 89 ou par mail à jura@accueil-paysan.com

Prix: 15€ (hors boisson)

+33 9 73 27 24 74

