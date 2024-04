Le Jura de Ferme en Ferme 5ème édition Fermes du Jura Lons-le-Saunier, samedi 27 avril 2024.

Le Jura de Ferme en Ferme 5ème édition Fermes du Jura Lons-le-Saunier Jura

Des agricultrices et agriculteurs du Jura vous ouvrent les portes de leurs fermes pour la 5ème édition du Jura de Ferme en Ferme.

Pendant deux jours, des femmes et des hommes passionnés par leur métier vous accueillent et vous invitent à découvrir leurs savoir-faire, la diversité de leurs produits et leur engagement dans l’agriculture durable, pour le maintien de campagnes vivantes et solidaires !

Le Jura De Ferme en Ferme, c’est un week-end pour échanger sur l’agriculture durable et une alimentation responsable

L’événement est organisé par 3 associations ; le CPIE du Haut-Jura, l’AFOCG 39 et le CIVAM Serpolet. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Fermes du Jura .

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté dff.jura@gmail.cometcontact@leserpolet.org

L’événement Le Jura de Ferme en Ferme 5ème édition Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2024-04-02 par ENERGY CITIES