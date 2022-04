Le Jura de Ferme en Ferme – 3ème édition Chapelle-Voland Chapelle-Voland Catégories d’évènement: Chapelle-Voland

Jura

Le Jura de Ferme en Ferme – 3ème édition Chapelle-Voland, 23 avril 2022, Chapelle-Voland. Le Jura de Ferme en Ferme – 3ème édition Chapelle-Voland

2022-04-23 – 2022-04-23

Chapelle-Voland Jura Chapelle-Voland Les 23 et 24 avril, les agriculteurs et agricultrices du Jura vous ouvrent les portes de leur ferme pour la troisième édition du Jura de Ferme en Ferme. Le Jura De Ferme en Ferme est une opération portes ouvertes dans une trentaine de fermes du département. Le samedi 23 et le dimanche 24 avril, les producteurs participants, engagés dans une démarche d’agriculture durable, ouvrent les portes de leur ferme au grand public ! C’est l’occasion pour les visiteurs de découvrir leurs métiers, savoir-faire et pratiques agricoles au travers de visites guidées et de dégustations ! Dans certaines fermes, des animations seront également proposées ! En famille ou entre amis, les visiteurs pourront découvrir la diversité des productions, la vie de la ferme et les animaux au fil de cinq circuits de découverte balisés prenant place dans l’ensemble du département. Cette année, une dizaine de nouvelles fermes ont rejoint les fermes participantes avec de nouveaux produits pour le plaisir de vos yeux et de vos papilles. Pains, viennoiseries, légumes, fleurs ou encore préparations aux plantes sauvages viennent s’ajouter à la longue liste des découvertes proposées ! Le Jura De Ferme en Ferme, c’est l’opportunité idéale pour parcourir le Jura autrement, rencontrer des producteurs engagés et faire le plein de produits locaux ! Cet événement est organisé par le CPIE du Haut-Jura, l’AFOCG 39 et le CIVAM Le Serpolet. https://www.defermeenferme.com/circuit-271-bresse Les 23 et 24 avril, les agriculteurs et agricultrices du Jura vous ouvrent les portes de leur ferme pour la troisième édition du Jura de Ferme en Ferme. Le Jura De Ferme en Ferme est une opération portes ouvertes dans une trentaine de fermes du département. Le samedi 23 et le dimanche 24 avril, les producteurs participants, engagés dans une démarche d’agriculture durable, ouvrent les portes de leur ferme au grand public ! C’est l’occasion pour les visiteurs de découvrir leurs métiers, savoir-faire et pratiques agricoles au travers de visites guidées et de dégustations ! Dans certaines fermes, des animations seront également proposées ! En famille ou entre amis, les visiteurs pourront découvrir la diversité des productions, la vie de la ferme et les animaux au fil de cinq circuits de découverte balisés prenant place dans l’ensemble du département. Cette année, une dizaine de nouvelles fermes ont rejoint les fermes participantes avec de nouveaux produits pour le plaisir de vos yeux et de vos papilles. Pains, viennoiseries, légumes, fleurs ou encore préparations aux plantes sauvages viennent s’ajouter à la longue liste des découvertes proposées ! Le Jura De Ferme en Ferme, c’est l’opportunité idéale pour parcourir le Jura autrement, rencontrer des producteurs engagés et faire le plein de produits locaux ! Cet événement est organisé par le CPIE du Haut-Jura, l’AFOCG 39 et le CIVAM Le Serpolet. Chapelle-Voland

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Chapelle-Voland, Jura Autres Lieu Chapelle-Voland Adresse Ville Chapelle-Voland lieuville Chapelle-Voland Departement Jura

Chapelle-Voland Chapelle-Voland Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chapelle-voland/

Le Jura de Ferme en Ferme – 3ème édition Chapelle-Voland 2022-04-23 was last modified: by Le Jura de Ferme en Ferme – 3ème édition Chapelle-Voland Chapelle-Voland 23 avril 2022 Chapelle-Voland Jura

Chapelle-Voland Jura