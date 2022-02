Le Jukebox du musicien Nassim Kouti : pas besoin de pièce pour voyager loin Médiathèque André Malraux, 12 avril 2022, Tourcoing.

Le Jukebox du musicien Nassim Kouti : pas besoin de pièce pour voyager loin

du mardi 12 avril au samedi 23 avril à Médiathèque André Malraux

Dans le cadre du CLÉA* “Voyages, Rencontres et Convivialité”, la médiathèque André Malraux et la ludomédiathèque Colette accueillent un jukebox inédit. Imaginé par Nassim Kouti, ce jukebox mobile vous offre la possibilité d’écouter de nombreux albums et artistes du raï et des musiques orientales. Un voyage musical dans le temps et au delà des rives de la Méditerranée. *Contrat local d’éducation artistique

Entrée libre.

Une platine, un diamant et des vinyles issus de la collection personnelle de Nassim Kouti, dédiée au raï et aux musiques orientales. Ce jukebox musical nous permettra de voyager immobile…

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing Centre-ville Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T13:00:00 2022-04-12T18:30:00;2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T18:30:00;2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T18:30:00;2022-04-15T13:00:00 2022-04-15T18:30:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T17:30:00;2022-04-19T13:00:00 2022-04-19T18:30:00;2022-04-20T10:00:00 2022-04-20T18:30:00;2022-04-21T10:00:00 2022-04-21T18:30:00;2022-04-22T13:00:00 2022-04-22T18:30:00;2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T17:30:00