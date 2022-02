Le Juiice + Gambino la MG + Negrito Rocher de Palmer, 5 octobre 2022, Cenon.

Sous couvert d’égo trip, Le Juiice livre un rap avisé et clairvoyant. Kicks énervés et notes de piano angoissantes, voix profonde et conquérante, lyrics pointus mais sans chichis… Celle qui « cuisine des putains d’flows » a su trouver une recette unique au sein d’un paysage musical rap surchargé de propositions. Originaire de banlieue parisienne, Joyce, de son vrai nom, écrivait des poèmes à l’école primaire et s’est passionnée pour la musique au fil des rencontres, s’orientant professionnellement vers la finance avant de se lancer dans l’entrepreneuriat. « Tu devrais rapper », lui conseille Fianso il y a quelques années, alors qu’elle accompagne un ami à l’émission Rentre Dans Le Cercle. Le Juiice est né(e), qui collabore avec le collectif Guette L’ascension puis commence à tourner ses premiers clips. Depuis, la rappeuse en plein essor a posé des freestyles dans de nombreux épisodes de Planète Rap (avec Marwa Loud, Kpoint, Meryl…) et fait partie de La Relève Deezer au printemps 2020. Culotté et sans compromis, le projet de la jeune artiste concilie sens des réalités et sensualité sans détour. Respect.

Tarif guichet : 27€ / Plein tarif : 25€ / Tarif abonné : 22€

« Quand Le Juiice rappe, tout le monde écoute ». C’est ce que dit l’artiste dans l’un de ses tous premiers textes, et difficile de la contredire.

