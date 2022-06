Le Juiice, 27 octobre 2022, .

Le Juiice

2022-10-27 20:00:00 20:00:00 – 2022-10-27

25 25 Jeune rappeuse originaire de Boissy-Saint-Leger, dans le Val-de-Marne (94), Le Juiice ne cesse de faire parler d’elle depuis ses débuts.



Découverte grâce à un premier freestyle pour lequel elle reçoit de nombreux éloges, elle décide de se lancer officiellement en 2017, elle qui n’avait jamais osé franchir le cap. Elle publie alors une série de freestyle sur instagram « Freestyle Le Juiice ». Puis, sollicitée par le rappeur Sofiane, elle fait un passage sur l’émission « Rentre dans le cercle » acclamé par ses followers à d’autres acteurs de l’industrie.

En plus de ses participations à différents Planète Rap, (Marwa Loud, Kpoint, Meryl…), Le Juiice publie en février 2020 un premier projet intitulé « Trap Mama ». Elle enchaîne quelques mois plus tard avec sa première mixtape « Jeune Ceo » qu’elle sort sur son label Trap House. On y retrouve Meryl sur le single « O Nono », Stavo (13 Block) sur le banger « Buvance » ou de Jok’Air sur l’entêtant « Rich Sex ». Elle participe cette même année au programme La Relève de Deezer aux côtés de 11 autres artistes émergents.



Sa prochaine mixtape sera disponible le 11 février 2022.

Iconique est un album éclectique. Toujours accompagnée des compositeurs Draco Dans Ta Face et Mucho Dinero, Le Juiice propose des textes pointus sur des univers efficaces et variés. On retrouve bien l’artiste dans cette structure atypique et cohérente, qui n’est pas sans rappeler ses différentes inspirations, à l’instar de Gucci Mane ou Teyana Taylor.



Dans Iconique, Le Juiice se livre. Elle révèle ses forces, ses faiblesses, son tempérament et sa douceur.

Le Juiice en concert à Marseille !

