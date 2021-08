Rémalard en Perche Rémalard en Perche Orne, Rémalard-en-Perche “Le Juge et l’Assasin” – Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Rémalard en Perche Rémalard en Perche Catégories d’évènement: Orne

"Le Juge et l'Assasin" – Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais
8 octobre 2021
Rémalard en Perche, Espace Octave Mirbeau

20h : Présentation d'un court-métrage. 20h30 : "Le Juge et l'Assasin" de Bertrand Tavernier avec Michel Galabru, Philippe Noiret, Isabelle Huppert. Qui est vraiment coupable ? Joseph Bouvier mentalement irresponsable ? Ou le juge Rousseau qui protège l'ordre établi ? S'inspirant d'un fait divers réel (l'affaire Vacher) Bertrand Tavernier dresse le tableau d'une époque avec en arrière-plan l'affaire Dreyfus. Interprétation remarquable.

