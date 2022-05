Le journal magique d’Evita imfp, 11 mai 2022, Salon-de-Provence.

Le journal magique d’Evita

imfp, le mercredi 11 mai à 14:30

Conte musical à partir de 3 ans créé par Marine Lévêque et Adem Slimani Une jeune fille découvre le journal de son arrière grand-père qu’elle n’a jamais connu. Il y raconte son arrivée en Argentine lorsqu’il n’était encore qu’un jeune adulte. Mais ce journal n’est pas un journal ordinaire, chaque nuit il transporte la petite Evita dans les lieux où est allé son grand père il y a bien longtemps. Elle s’envole vers la terre de feu, la cordillère des Andes, la pampa et Buenos Aires sur des airs de tango, de chacarera de musique andine et de cumbia. Marine Lévêque et Adem Slimani nous entrainent au son de leurs guitare, piano, percussions et tambour dans ce voyage à la découverte de l’Argentine et de ses trésors. Ce conte musical est ponctué de compositions originales s’inspirant de différents rythmes d’Amérique du Sud avec des textes en français et en espagnol, on y retrouve également des morceaux du folklore argentin. Le public sera amené a réfléchir à la richesse qu’il peut y avoir dans la diversité des cultures, la tolérance et le partage.

6 / 10€

♫JEUNE PUBLIC♫

imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bel-Air Bouches-du-Rhône



