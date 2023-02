LE JOURNAL INTIME D’ADAM ET EVE THEATRE PARIS LAURETTE THEATRE, 10 février 2023, PARIS.

LE JOURNAL INTIME D’ADAM ET EVE THEATRE PARIS LAURETTE THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-03-17 19:00. Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

de Mark Twain Avec : Carola Urioste, Julien Grisol Mise en scène : Mario Aguirre Genre : THEATRE CONTEMPORAIN – THEATRE – THEATRE ROMANTIQUE Info : TOUT PUBLIC (à partir de 12 ans) Durée : 1h « le journal intime d’Adam et Eve » est une pièce belle, drôle et émouvante. Cette adaptation de l’œuvre de MARK TWAIN, nous raconte l’histoire d’Adam et Eve dans le jardin d’Eden, chacun d’eux s’interrogeant sur l’autre et sur le but de leur vie. « le journal intime d’Adam et Eve » est une pièce drôle, belle et émouvante qui nous livre une réflexion cocasse et profonde sur les rapports hommes-femmes, chacun d’eux s’interrogeant sur l’autre et sur le but de leur vie. C’est l’œuvre unique en son genre puisqu’il s’agit de l’adaptation pour le théâtre de trois ouvrages de MARK TWAIN. Nous assistons à la première histoire d’amour de l’humanité avec ses joies, ses doutes et ses difficultés. L’occasion de découvrir que peu de choses ont changé depuis cette première expérience. La pièce de MARK TWAIN déborde d’esprit mais aussi d’émotion en allant du premier amour à la première perte. Cette adaptation de ce conte philosophique et contemporain n’avait jamais été adapté en langue française. C’est désormais chose faite ! Presse : Primée par le Club de La Presse du Grand Avignon et du Vaucluse France Info Culture « A découvrir » Le Coup De Cœur de Théâtre et Spectacle de Paris Sortir à Paris « Un vrai petit bijou » Le Coup de Cœur de La Provence REgARts « une des meilleures pièces du Festival Off 2022 » Froggy’s delight « un épatant duo de comédiens » Ce soir, c’est théâtre « À ne pas Manquer » LE JOURNAL INTIME D’ADAM ET EVE THEATRE PARIS EUR19.0 19.0 euros

Votre billet est ici

LAURETTE THEATRE PARIS 36 rue Bichat 75010

de Mark Twain

Avec : Carola Urioste, Julien Grisol

Mise en scène : Mario Aguirre

Genre : THEATRE CONTEMPORAIN – THEATRE – THEATRE ROMANTIQUE

Info : TOUT PUBLIC (à partir de 12 ans)

Durée : 1h

« le journal intime d’Adam et Eve » est une pièce belle, drôle et émouvante. Cette adaptation de l’œuvre de MARK TWAIN, nous raconte l’histoire d’Adam et Eve dans le jardin d’Eden, chacun d’eux s’interrogeant sur l’autre et sur le but de leur vie.

« le journal intime d’Adam et Eve » est une pièce drôle, belle et émouvante qui nous livre une réflexion cocasse et profonde sur les rapports hommes-femmes, chacun d’eux s’interrogeant sur l’autre et sur le but de leur vie. C’est l’œuvre unique en son genre puisqu’il s’agit de l’adaptation pour le théâtre de trois ouvrages de MARK TWAIN. Nous assistons à la première histoire d’amour de l’humanité avec ses joies, ses doutes et ses difficultés. L’occasion de découvrir que peu de choses ont changé depuis cette première expérience. La pièce de MARK TWAIN déborde d’esprit mais aussi d’émotion en allant du premier amour à la première perte. Cette adaptation de ce conte philosophique et contemporain n’avait jamais été adapté en langue française. C’est désormais chose faite ! Presse : Primée par le Club de La Presse du Grand Avignon et du Vaucluse France Info Culture « A découvrir » Le Coup De Cœur de Théâtre et Spectacle de Paris Sortir à Paris « Un vrai petit bijou » Le Coup de Cœur de La Provence REgARts « une des meilleures pièces du Festival Off 2022 » Froggy’s delight « un épatant duo de comédiens » Ce soir, c’est théâtre « À ne pas Manquer »

.2023-03-17.

Votre billet est ici