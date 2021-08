Le Journal d’un fou d’après Nikolaï Gogol MANOIR DE LA FORTIERE / GRANGE DIMIERE, 17 septembre 2021, Épreville-en-Lieuvin.

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à MANOIR DE LA FORTIERE / GRANGE DIMIERE

_**Le Journal d’un fou**_ ————————- **d’après** **Nikolaï GOGOL** —————————– ### dans le cadre des **Journées européennes du patrimoine 2021** Helga FRAUNHOLZ / adapation et mise en scène ——————————————– Pascal VUILLEMOT / jeu ———————- Vladimir KUDRYAVTSEV / composition et contrebasse ————————————————- Valentina MANYSHEVA / violon —————————- Production PARALLEL THEATRE avec le soutien du Théâtre de la Ville / Espace Cardin Paris —————————————————————————————- Dès le départ, nous avons eu envie de **présenter Le Journal d’un fou à l’extérieur** – sur une place, devant une église ou un monument historique – afin d’aller à la rencontre d’un large public car l’histoire du petit fonctionnaire russe peut trouver une résonnance en chacun de nous. Notre héros a du mal à **trouver sa place dans la société**. Comme beaucoup de personnes à l’heure actuelle, il joue le rôle de **souffre-douleur pour son chef** qui n’arrête pas de le couvrir d’insultes et d’humiliations. La nouvelle du mariage de Sophie, la fille de son chef dont il est follement amoureux, avec un homme riche et issu du même milieu qu’elle, **va faire disjoncter notre protagoniste pour de bon**. Pour la version estivale, **Pascal Vuillemot, comédien de la Troupe du Théâtre de la ville à Paris** , est rejoint par **Valentina Manysheva, violoniste,** et par **Vladimir Kudryavtsev, compositeur et contrebassiste**, qui interpréteront en direct la musique que ce dernier à créée pour le spectacle.

Tarif Plein : 8€ Tarif réduit : 5€ (jeunes de 12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi), Réservation conseillée (places limitées)

MANOIR DE LA FORTIERE / GRANGE DIMIERE 27560 Épreville-en-Lieuvin Épreville-en-Lieuvin Eure



