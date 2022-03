Le journal d’un fou Billère Billère Catégories d’évènement: Billère

Pyrénées-Atlantiques

Le journal d’un fou Billère, 5 mars 2022, Billère. Le journal d’un fou Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère

2022-03-05 – 2022-03-05 Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie

Comment adapter Gogol ? Et comment mettre en scène un journal intime ? D'abord en libérant l'espace. Sur la scène, une simple malle. Une de ces vieilles malles de voyage au cuir tanné. Elle peut tout contenir : les rêves de Proprichtchine, mais aussi ses démons. Elle sera sa cage, mais aussi sa fenêtre. Une malle, rien d'autre et toute la force d'un jeu d'acteur millimétré. Où est exactement le spectateur ? C'est à lui de le découvrir. Parfois, il sera l'oreille, le confident, l'ami… parfois il se sentira voyeur.

14 EUR

Vice Versa

Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère

