Le journal d’un chat assassin

2023-03-08 – 2023-03-08 EUR 7.95 Le héros de cette histoire est bel et bien un chat. Il s’appelle Tuffy.



Dans son journal intime il a noté jour après jour toutes ses mésaventures avec ses maîtres. Dans la famille il y a Ellie, sa jeune patronne, et puis la mère et le père d’Ellie.



Lundi, Tuffy tue un oiseau. Quoi de plus normal !?



« Si un chat n’a plus le droit de tuer les oiseaux, c’est un comble » nous confie-t-il.



Mercredi, c’est une souris morte qu’il ramène à la maison. Il se retrouve confronté à l’incompréhension de ses maîtres.



Mais jeudi, c’est l’apothéose : Tuffy rapporte un lapin mort. Les mésaventures commencent : c’est Thumper, le lapin des voisins.



Auteur : Anne Fine

Artistes : Agnès Pétreau

Metteur en scène : Patricia Vignoli Les mésaventures commencent pour le chat Tuffy. dernière mise à jour : 2022-11-22 par

