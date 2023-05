Le journal d’Hélène Berr Théâtre des Bouffes du Nord, 12 juin 2023, Paris.

Avril 1942, Hélène Berr débute l’écriture de son journal. Âgée de 21 ans, étudiante en littérature anglaise, elle y décrit, avec une pudeur et une sensibilité extrême, son quotidien de jeune parisienne : cours à la Sorbonne, lectures et promenades, amours naissantes. Le port de l’étoile jaune, l’application des lois antijuives et la peur des rafles envahissent brutalement sa vie. Jusqu’à son arrestation en mars 1944. Elle mourra à Bergen-Belsen en avril 1945, quelques jours avant la libération du camp.

