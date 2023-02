LE JOURNAL D’HELENE BERR QUATUOR BELA THEATRE DES BOUFFES DU NORD, 12 juin 2023, PARIS.

LE JOURNAL D'HELENE BERR QUATUOR BELA THEATRE DES BOUFFES DU NORD. Un spectacle à la date du 2023-06-12 à 20:00

Création mondiale de Bernard FoccroulleOpéra en version concertAvril 1942, Hélène Berr débute l’écriture de son journal. Âgée de 21 ans, étudiante en littérature anglaise, elle y décrit, avec une pudeur et une sensibilité extrême, son quotidien de jeune parisienne : cours à la Sorbonne, lectures et promenades, amours naissantes. Le port de l’étoile jaune, l’application des lois antijuives et la peur des rafles envahissent brutalement sa vie. Jusqu’à son arrestation en mars 1944. Elle mourra à Bergen-Belsen en avril 1945, quelques jours avant la libération du camp.Adèle Charvet Mezzo-sopranoQuatuor BélaJulien Dieudegard ViolonFrédéric Aurier ViolonJulian Boutin AltoLuc Dedreuil VioloncelleJeanne Bleuse PianoRéservation PMR : 01 46 07 35 59, lundi-samedi 14h-19h Luc Dedreuil, Frédéric Aurier, Julian Boutin, Quatuor Béla, Julien Dieudegard Luc Dedreuil, Frédéric Aurier, Julian Boutin, Quatuor Béla, Julien Dieudegard

THEATRE DES BOUFFES DU NORD PARIS 37 bis, bd de la Chapelle Paris

Réservation PMR : 01 46 07 35 59, lundi-samedi 14h-19h

