Le journal de bord de Pierre Loti Ploubazlanec, lundi 15 avril 2024.

Le journal de bord de Pierre Loti Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Visite ludique De Ploubazlanec à Tahiti, Pierre Loti a dessiné et écrit sur les paysages et les cultures du monde qu’il découvrait à bord des navires de la Marine. Embarque à ses côtés pour revivre le 19ème siècle et fabriquer à ton tour le journal intime de tes explorations, passées ou imaginaires ! Pour les enfants entre 7 et 12 ans, accompagnés d’un adulte. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 14:30:00

fin : 2024-04-15

16 Rue de la Résistance

Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne milmarin@guingamp-paimpol.bzh

