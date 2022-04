Le journal d’Anne Frank Salle Tassencourt,7b rue Pierre Lescot,78000 Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Le journal d’Anne Frank Salle Tassencourt,7b rue Pierre Lescot,78000 Versailles, 21 mai 2022, Versailles. Le journal d’Anne Frank

Salle Tassencourt, 7b rue Pierre Lescot, 78000 Versailles, le samedi 21 mai à 20:30

Proposé par la compagnie Arts Associés. Mise en scène d’Isabelle Blondeau. La pièce est composée du journal intime tenu par Anne Frank pendant la seconde guerre mondiale. Jeune fille juive-allemande, exilée aux Pays-Bas, elle se cache à Amsterdam pendant deux ans avec sa famille au cours de l’occupation… Une page de l’histoire incompréhensible sous le thème de l’émotion.

Participation : 10 euros

La pièce est composée du journal intime tenu par Anne Frank pendant la seconde guerre mondiale. Salle Tassencourt,7b rue Pierre Lescot,78000 Versailles 7 bis rue Pierre Lescot, 78000 Versailles Versailles Clagny Glatigny Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T20:30:00 2022-05-21T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Salle Tassencourt,7b rue Pierre Lescot,78000 Versailles Adresse 7 bis rue Pierre Lescot, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Salle Tassencourt,7b rue Pierre Lescot,78000 Versailles Versailles Departement Yvelines

Salle Tassencourt,7b rue Pierre Lescot,78000 Versailles Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Le journal d’Anne Frank Salle Tassencourt,7b rue Pierre Lescot,78000 Versailles 2022-05-21 was last modified: by Le journal d’Anne Frank Salle Tassencourt,7b rue Pierre Lescot,78000 Versailles Salle Tassencourt,7b rue Pierre Lescot,78000 Versailles 21 mai 2022 78000 Versailles Versailles 7b rue Pierre Lescot Salle Tassencourt Versailles

Versailles Yvelines